12/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 12-09-2025 15:00

Minde e Alcanena recebem Festival Materiais Diversos para falar sobre democracia

Com 30 propostas culturais para os 10 dias do evento, entre as quais algumas em estreia nacional, o Festival apresentou um programa que inclui dança, performance, música, conversas, caminhadas, actividades para famílias e actividades formativas.

A 13.ª edição do Festival Materiais Diversos (FMD) acontece de 3 a 12 de Outubro, em Alcanena e Minde, sendo a democracia o mote para um programa que apresenta propostas de dança, performance, música e conversas. Partindo da premissa “O que queremos perspectivar para os próximos 50 anos de democracia?”, a directora artística da Materiais Diversos disse que o festival pretende “assumir-se como conector, tornando acessíveis uma diversidade de conhecimentos, estórias e vozes menos visíveis, ligando passado, presente e futuro”, com o objectivo de “contribuir para preservar e enriquecer o debate público, a pluralidade, o dissenso e, portanto, a democracia".
Cristina Planas Leitão assumiu em Abril a direcção do projecto, rendendo no cargo a anterior directora artística Elisabete Paiva, que pensou e iniciou a elaboração do programa de um evento que assinala a 13.ª edição. Segundo a actual directora o Festival entra em uma edição de transição, entre o que foi, o que é e o que ainda se poderá tornar no futuro. “Preservamos proximidade, afecto, resistência e a força de uma programação comprometida, conectando artistas e públicos de forma activa e intensa”, declarou, tendo lançado um repto à participação da comunidade nas conversas, partilhas de pensamentos e imaginação construtiva colectiva do futuro.
Paralelamente aos espectáculos, o Festival promove diálogos sobre sustentabilidade, inclusão, tradição, identidade, entre outras matérias. Este ciclo inclui também uma reflexão sobre o 110.º aniversário da Sociedade Musical Mindense. Uma visita guiada à Lapa da Cerejeira, a apresentação do livro “Linhas de Tensão. Arte, Dança e Ecologia”, aCtividades para as famílias com o projeCto Traquinar, festas com DJ sets de KING KAMI, Casal Maravilha (Tita Maravilha & Bertrandious) e STANLEY (Stanley Ollivier), e o seminário “FUTURA – Práticas Curatoriais para a Transformação” são outras das propostas.
Com artistas de nove nacionalidades, o FMD vai ocupar vários locais de Alcanena como o Cine-Teatro, o Museu e o Mercado Municipal, o Centro Ciência Viva do Alviela e os jardins, com a localidade de Minde, vila 'berço' do festival, a receber aCtividades no Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro, no Museu da Aguarela Roque Gameiro, na antiga Escola Básica 1, no Polje de Mira-Minde e na praça central.
