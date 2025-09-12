Nova edição dos Caminhos d’Ourém arranca em Espite

A próxima edição dos Caminhos d'Ourém vai ter lugar em Espite, no dia 14 de Setembro. A Câmara Municipal de Ourém recomenda que se utilize calçado apropriado para a actividade e que os participantes se mantenham hidratados. A inscrição é obrigatória e as vagas são limitadas. O programa pretende promover a actividade física e a exploração do património natural da zona, contando sempre com a presença de elementos do executivo da câmara municipal e representantes das juntas de freguesia.

Recorde-se que, em 2024 foram registados quase 1500 participantes nesta iniciativa que percorreu todas as freguesias de Ourém. Em colaboração com as diferentes juntas de freguesia e associações parceiras do evento, o município desenvolveu caminhadas entre trilhos e caminhos, com diferentes graus de dificuldade, mas acessíveis a todos os amantes de percursos pedestres.