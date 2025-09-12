uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 12-09-2025 12:00

Nova edição dos Caminhos d’Ourém arranca em Espite

Nova edição dos Caminhos d’Ourém arranca em Espite
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Freguesia de Espite recebe, dia 14 de Setembro, os Caminhos d’Ourém, numa parceria com o Clube Desportivo de Espite. As inscrições são limitadas e obrigatórias e incluem seguro de acidentes pessoais.

A próxima edição dos Caminhos d'Ourém vai ter lugar em Espite, no dia 14 de Setembro. A Câmara Municipal de Ourém recomenda que se utilize calçado apropriado para a actividade e que os participantes se mantenham hidratados. A inscrição é obrigatória e as vagas são limitadas. O programa pretende promover a actividade física e a exploração do património natural da zona, contando sempre com a presença de elementos do executivo da câmara municipal e representantes das juntas de freguesia.
Recorde-se que, em 2024 foram registados quase 1500 participantes nesta iniciativa que percorreu todas as freguesias de Ourém. Em colaboração com as diferentes juntas de freguesia e associações parceiras do evento, o município desenvolveu caminhadas entre trilhos e caminhos, com diferentes graus de dificuldade, mas acessíveis a todos os amantes de percursos pedestres.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar