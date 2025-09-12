Cultura | 12-09-2025 20:34
Sarna vão actuar no aniversário da Associação Popular de Alcanhões
Concerto da banda vai realizar-se esta noite, às 23h30, em Alcanhões.
A banda Sarna, composta pelos músicos Nuno Pires, Rui Vinhas, Rui Antunes e Pedro Figueiredo, vai actuar esta noite de sexta-feira, pelas 23h30, nas festas de aniversário da Associação Popular de Alcanhões.
A banda existe há 15 anos e tem no seu reportório vários temas musicais num estilo que vai do hard rock ao punk. A associação convida a população a estar presente nas comemorações do seu aniversário que se realizam junto à sua sede
