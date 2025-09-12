“Sextas para o Bem-Estar” voltam a Ourém

Projecto é dinamizado todas as segundas sextas-feiras de cada mês e tem o objectivo de promover hábitos de vida saudáveis e o bem-estar físico e psicológico. Cada mês tem um tema um tema diferente.

A Câmara Municipal de Ourém vai desenvolver a iniciativa “Sextas para o Bem-Estar”, um projecto que tem como objectivo promover o auto-cuidado e o exercício físico. A próxima iniciativa vai decorrer no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, a 12 de Setembro, mas o projecto está em funcionamento todas as segundas sextas-feiras de cada mês. Já foram abordados vários assuntos, desde o ioga à auto-massagem. A temática deste mês é “De volta à rotina – regulação do corpo e da mente”, sendo que todos os meses os temas são diferentes.