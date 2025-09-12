Tasquinhas na zona ribeirinha de Benavente durante dez dias

A Feira Anual e Tasquinhas de Benavente regressa entre 12 e 21 de Setembro à Zona Ribeirinha, com um programa que junta gastronomia, música, folclore e animação popular, organizado pela Câmara Municipal.

Benavente prepara-se para viver dez dias de festa com o regresso da Feira Anual e Tasquinhas, evento que volta a transformar a Zona Ribeirinha num espaço de encontro de sabores, tradições e cultura popular.

O certame promete pratos típicos, petiscos e gastronomia variada confeccionada pelas associações locais, a par de artesanato, produtores regionais e animação institucional. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal, pretende valorizar a identidade do concelho através da promoção da sua cultura e do convívio.

O programa arranca na sexta-feira, dia 12, com o tradicional “Cavalinho” da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) e segue com a actuação dos Sonido Andaluz. No sábado, destaque para o XLI Festival de Folclore organizado pelo Rancho Típico Saia Rodada.

A noite de domingo, 14, será dedicada ao fado pela mão da Associação Benavente Ambiente e Fado (ABAF), enquanto na segunda-feira sobe ao palco o Grupo Paulos. A música continua na terça-feira com Cathy e na quarta-feira com a Roda de Samba.

Na quinta-feira, 18, a animação centra-se na “Noite Jovem”, organizada em parceria com a Associação de Jovens de Benavente e a autarquia. Sexta-feira, dia 19, regressa a tradição com o “Cavalinho” da Sociedade Filarmónica Benaventense, seguido de concerto de João Caniço.

O penúltimo dia, sábado, traz animação de rua com a charanga Agarrat Óbras, cantares tradicionais pela Associação Recreativa Senhora da Graça de Benavente e o espectáculo de Xana Carvalho. No encerramento, a 21 de Setembro, a festa continua ao almoço com a Charanga do Rosário.