As memórias de Clotilde Sentieiro deram um livro que evoca o passado de Vila do Paço

As memórias de uma vida passada na aldeia de Vila do Paço, freguesia de Olaia e Paço, concelho de Torres Novas, deram substância ao livro “As minhas gratas memórias”, recentemente lançado por Clotilde Sentieiro, 75 anos. Com 360 páginas, a obra conta histórias dos antepassados e vivências mais recentes da localidade em que a autora foi presidente da Sociedade Filarmónica e Recreativa de Vila do Paço. O MIRANTE esteve na casa de Clotilde Sentieiro para uma conversa onde se falou sobre o livro e a história de vida da autora.

Sentada à mesa de jantar da sala de estar, Clotilde Sentieiro começou por referir que demorou oito anos a escrever o livro. A autora conta que sempre teve um grande interesse pelos antepassados da aldeia, mas que não existiam documentos onde se pudesse informar. O que sabia era o que ia ouvindo dos seus pais e de outras pessoas da aldeia quando era mais nova. “Contavam que esta terra antigamente era um pólo de trabalhadores, onde existia uma firma muito grande, com armazéns de vinho e de azeite, muitas propriedades e muita gente a trabalhar”, explica.

Clotilde Sentieiro diz que sentiu a necessidade de partilhar o que sabia sobre a sua terra, tendo assim surgido a ideia de escrever um livro. “Disse que não vou morrer e levar tudo comigo, eu tenho que deixar pelo menos um legado à minha neta, que tem 14 anos”, afirma com um brilho no olhar. Sublinha que toda a informação presente no livro vai sendo ilustrada com imagens, afirmando que tem mais de mil fotografias em casa, que foi guardando ao longo da vida. O livro foi lançado numa cerimónia simbólica, realizada na Sociedade Filarmónica e Recreativa de Vila do Paço no domingo, 7 de Setembro. O local para o lançamento da obra não podia ser outro, até porque Clotilde Sentieiro foi presidente da colectividade durante 18 anos.

Venceu cancro da mama e pancreatite aguda

O MIRANTE quis conhecer melhor a história de vida de Clotilde Sentieiro. A escritora de 75 anos conta que nasceu e cresceu na aldeia de Vila do Paço. Andou na escola até à quarta classe. Aos 10 anos recebeu o primeiro ordenado, tendo trabalhado no campo até aos 21 anos. Depois trabalhou numa fábrica de malhas e numa fábrica de frutos secos. Cresceu com a mãe e com o pai e com os seus 10 irmãos. A sua infância foi marcada pela morte, visto que muitos dos seus irmãos faleceram com poucos anos de vida. “Uma menina nasceu morta, outra morreu ao fim de oito dias e outra morreu aos dois anos e meio com meningite”, conta. Quatro dos seus irmãos nasceram deficientes, um morreu com 12 anos, outro com 21, outro com 28 e o último aos 54. Ainda teve dois irmãos surdos mudos. “Tenho muita pena da minha mãe, os meus pais devem ter passado muito a ver os filhos a morrerem à frente deles”, diz.

Clotilde Sentieiro também já teve alguns problemas de saúde. Aos 45 anos foi diagnosticada com cancro da mama. Pouco tempo depois, teve uma pancreatite aguda que a obrigou a ficar oito dias internada no hospital. Também já apanhou alguns sustos com o seu marido, que teve um cancro nos intestinos, no fígado e dois na cara. “Eu digo que a fé tem sido o meu baluarte, a gente tem tido problemas de saúde, mas a força e a fé para ir em frente têm sido essenciais. Felizmente conseguimos superar tudo e estamos bem”, afirma sorridente.