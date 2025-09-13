Festival Imagina regressa ao Palácio do Sobralinho em edição nocturna dedicada à luz

O Festival Imagina está de regresso ao Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, nos dias 19, 20 e 21 de Setembro, promovido pela companhia Inestética. É a sua 4.ª edição. Destinado a crianças e famílias, o evento aposta este ano num formato nocturno, com uma programação centrada na luz que junta espectáculos e um percurso artístico no jardim do palácio.

A programação reúne três espectáculos de companhias nacionais. A Radar 360º, estrutura multidisciplinar que trabalha teatro físico, artes de rua e novo circo, apresenta O Baile dos Candeeiros, uma performance de dança onde os intérpretes se transformam em candeeiros humanos interactivos, iluminando e transformando o espaço à sua volta. O Quarteto Contratempus, por sua vez, dedica-se à ópera contemporânea multimédia, explorando a investigação e experimentação artística como prática inovadora através do uso da tecnologia. Em contraste, o Cendrev apresenta os Bonecos de Santo Aleixo, marionetas tradicionais do Alentejo que, de forma única, utilizam apenas candeias de azeite para iluminar as suas histórias.

O festival propõe ainda “Flux”, um percurso nocturno no Jardim do Palácio do Sobralinho composto por 12 instalações multimédia concebidas pela Companhia Inestética especialmente para o evento. Inspirado nos haikai japoneses, o percurso cria uma experiência imersiva de poesia visual e sonora, recorrendo a luz, som e vídeo.

O Festival Imagina é produzido pela Inestética, estrutura de criação e produção artística multidisciplinar residente no Palácio do Sobralinho desde 2013, onde tem apresentado grande parte das suas criações e produções. A edição de 2024 conta com financiamento da República Portuguesa - DGArtes - e da Câmara de Vila Franca de Xira.