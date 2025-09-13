Filarmónica Goleganense abre inscrições para Escola de Música

A Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro abriu inscrições para a sua Escola de Música, destinada a crianças a partir dos 3 anos.

A Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro tem abertas as inscrições para a sua Escola de Música no próximo ano lectivo. A escola está vocacionada para o ensino da música e pretende contribuir para a dinamização da cultura musical da Golegã, assim como promover a formação de novos músicos para integrarem os quadros da banda.

A frequência da Escola de Música é gratuita, tendo que pelo menos um elemento do agregado familiar ser sócio da Sociedade Filarmónica.

A escola está aberta a todos os interessados com idade igual ou superior a 3 anos, contemplando três níveis de ensino: Iniciação Musical (dos 3 aos 6 anos), 1º nível (alunos em início de aprendizagem) e 2º nível (para alunos com conhecimentos básicos). As disciplinas disponíveis incluem Formação Musical, Instrumento e Classe Conjunto (Banda Juvenil). As aulas decorrem aos sábados, entre as 9h00 e as 19h00, com horários ajustáveis.



