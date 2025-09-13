Cultura | 13-09-2025 18:00
Jogos tradicionais promovem convívio e identidade cultural em Bemposta e Tramagal
Jogos tradicionais regressam ao concelho de Abrantes nos dias 13 e 27 de Setembro, em Bemposta e Tramagal, com iniciativas abertas a toda a população que visam preservar a cultura popular e promover momentos de convívio intergeracional.
O Parque Desportivo de Água Travessa, em Bemposta, e o Largo dos Combatentes da Grande Guerra, em Tramagal, vão acolher nos dias 13 e 27 de Setembro, respectivamente, uma iniciativa dedicada à valorização dos jogos tradicionais, aberta a toda a comunidade e de participação gratuita. A freguesia de Bemposta será a primeira a receber a actividade, a 13 de Setembro, num encontro que reúne diferentes jogos lúdicos e desportivos de experimentação. Já em Tramagal, a população terá oportunidade de participar no dia 27 de Setembro.
Os jogos tradicionais têm vindo a afirmar-se como momentos de convívio intergeracional, reforço da coesão social e valorização da cultura local, permitindo uma maior ligação entre a comunidade e as suas tradições. A iniciativa destina-se ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia, garantindo actividades para todas as idades, géneros e condições, num convite à partilha, à memória colectiva e ao lazer saudável.
