Motociclos antigos juntam gerações no 9.º Passeio de Clássicas em Santo Estêvão

O rugido das motas antigas vai ecoar em Santo Estêvão no próximo domingo, 14 de Setembro, com a realização do 9.º Passeio de Clássicas, promovido pelo Clube Futebol Estevense e pelo Almansor Motor Clube.

O 9.º Passeio de Clássicas arranca no dia 14 de Setembro, em Santo Estêvão, concelho de Benavente, com concentração marcada para as 08h00 junto ao coreto da freguesia.

O encontro, organizado pelo Clube Futebol Estevense em parceria com o Almansor Motor Clube, promete juntar dezenas de entusiastas das duas rodas, num programa que combina tradição, convívio e espírito motard.

A iniciativa arranca com a concentração dos participantes, seguindo-se, às 09h00, o passeio pelas estradas da região. A meio da manhã, pelas 10h30, está previsto um reforço, e o almoço-convívio decorrerá às 13h00, no Campo Santa Isabel. O evento termina às 14h30 com a entrega de prémios, que vão distinguir o condutor mais novo, o mais velho, o maior grupo, o grupo vindo de mais longe e a mota mais antiga, mediante livrete.