Festas da Póvoa de Santa Iria animaram a zona ribeirinha num regresso às origens

A comunidade avieira da Póvoa de Santa Iria é devota de Nossa Senhora da Piedade, para além de Nossa Senhora dos Avieiros. A santa sai uma vez por ano da capela de Nossa Senhora da Piedade para participar na bênção dos barcos avieiros no rio Tejo, uma tradição que acontece nas festas anuais da cidade e que constitui um dos pontos mais altos do programa. Este ano, como a festa anual regressou às origens, ou seja, à zona ribeirinha, a santa pernoitou na sede da Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI) até à saída para a bênção das embarcações.

“Não tinha a dimensão que tem agora, que é o ponto mais alto da festa. Participam embarcações de fora, inclusive temos um casal que veio do Porto, mais um senhor que também veio lá de cima do Norte, para participar na bênção dos barcos”, conta Fernando Barrinho, presidente da ACAPSI. As festas da Póvoa arrancaram este ano à sexta-feira, dia 5 de Setembro, por causa do acidente no elevador da Glória, em Lisboa. Na quinta-feira, dia 4, mantiveram-se os concertos oficiais e divertimentos, mas a inauguração oficial só aconteceu no dia seguinte e a bandeira da freguesia foi colocada a meia-haste.

Regresso às origens

Os autarcas locais e o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, inauguraram o certame começando na sede da ACAPSI com uma exposição fotográfica sobre o passado e o presente da cidade, com fotos antigas cedidas por Emília Simões e João Luís. Depois, os autarcas e o executivo da junta visitaram o recinto da festa e as tasquinhas de comes e bebes e bancas de artesanato.

As festas da Póvoa são organizadas pela junta de freguesia e pela empresa AnimaTudo Eventos. A maioria das tasquinhas é de particulares e apenas quatro pertencem ao movimento associativo. É o caso da Tertúlia Passe por Alto, que aproveita a festa para gerar receitas através da venda de petiscos e bebidas. Paulo Lobo, da direcção da tertúlia, mostrou-se satisfeito com o regresso da festa à zona ribeirinha da cidade e, ao longo dos dias, contou com sócios e colaboradores para a venda ao público. A festa teve este ano mais espaço e por isso mais segurança, segundo a organização. Para o ano já será outro executivo a decidir se a festa mantém ou não os mesmos moldes. Quanto ao local, vai manter-se na zona ribeirinha da cidade.