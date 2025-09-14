uma parceria com o Jornal Expresso
14/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 14-09-2025 21:00

Festas da Póvoa de Santa Iria animaram a zona ribeirinha num regresso às origens

Festas da Póvoa de Santa Iria animaram a zona ribeirinha num regresso às origens
Exposição sobre o passado e presente da Póvoa de Santa Iria na ACAPSI marcou arranque das festividades - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As Festas da Póvoa de Santa Iria voltaram este ano à zona ribeirinha da cidade. A devoção à Nossa Senhora da Piedade continua a ser um dos pontos altos da festa, com a bênção das embarcações no Tejo a atrair visitantes de outras zonas do país.

A comunidade avieira da Póvoa de Santa Iria é devota de Nossa Senhora da Piedade, para além de Nossa Senhora dos Avieiros. A santa sai uma vez por ano da capela de Nossa Senhora da Piedade para participar na bênção dos barcos avieiros no rio Tejo, uma tradição que acontece nas festas anuais da cidade e que constitui um dos pontos mais altos do programa. Este ano, como a festa anual regressou às origens, ou seja, à zona ribeirinha, a santa pernoitou na sede da Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI) até à saída para a bênção das embarcações.
“Não tinha a dimensão que tem agora, que é o ponto mais alto da festa. Participam embarcações de fora, inclusive temos um casal que veio do Porto, mais um senhor que também veio lá de cima do Norte, para participar na bênção dos barcos”, conta Fernando Barrinho, presidente da ACAPSI. As festas da Póvoa arrancaram este ano à sexta-feira, dia 5 de Setembro, por causa do acidente no elevador da Glória, em Lisboa. Na quinta-feira, dia 4, mantiveram-se os concertos oficiais e divertimentos, mas a inauguração oficial só aconteceu no dia seguinte e a bandeira da freguesia foi colocada a meia-haste.

Regresso às origens
Os autarcas locais e o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, inauguraram o certame começando na sede da ACAPSI com uma exposição fotográfica sobre o passado e o presente da cidade, com fotos antigas cedidas por Emília Simões e João Luís. Depois, os autarcas e o executivo da junta visitaram o recinto da festa e as tasquinhas de comes e bebes e bancas de artesanato.
As festas da Póvoa são organizadas pela junta de freguesia e pela empresa AnimaTudo Eventos. A maioria das tasquinhas é de particulares e apenas quatro pertencem ao movimento associativo. É o caso da Tertúlia Passe por Alto, que aproveita a festa para gerar receitas através da venda de petiscos e bebidas. Paulo Lobo, da direcção da tertúlia, mostrou-se satisfeito com o regresso da festa à zona ribeirinha da cidade e, ao longo dos dias, contou com sócios e colaboradores para a venda ao público. A festa teve este ano mais espaço e por isso mais segurança, segundo a organização. Para o ano já será outro executivo a decidir se a festa mantém ou não os mesmos moldes. Quanto ao local, vai manter-se na zona ribeirinha da cidade.

Tertúlia Passe por Alto foi uma das colectividades presentes nas festas da Póvoa de Santa Iria - foto O MIRANTE
Festa voltou à zona ribeirinha da cidade depois de vários anos na Quinta Municipal da Piedade - foto O MIRANTE

Jovens regressam à pesca na Póvoa de Santa Iria

Fernando Barrinho conta que, actualmente, são 22 as embarcações de pesca profissional na Póvoa de Santa Iria, sendo que recentemente faleceram dois pescadores, um deles dirigente dos órgãos sociais da ACAPSI. A pesca, segundo explica, continua a atrair pessoas mais jovens, que maioritariamente fazem da arte o ofício principal. Alguns chegaram a ter outras profissões mas acabam por regressar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar