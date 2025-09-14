uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 14-09-2025 21:00

Irene Queiroga apresenta livro e exposição em Lisboa

FOTO DR
O evento está marcado para as 17h00 na Fundação Cidade de Lisboa, na Rua do Campo Grande, e vai reunir literatura, artes plásticas e música num ambiente de partilha cultural.

A escritora e pintora Irene Queiroga, residente em Santo Estêvão, Benavente, lança no dia 25 de Outubro, em Lisboa, o livro “Dois Desconhecidos uma Vida” e inaugura a exposição de pintura “Raízes do Imaginário”.
Entre os convidados destacam-se as escritoras Gigi Manzarra e Susana Pires, bem como Teresa da Silva e Rodrigo Dias, do Círculo Artístico e Cultural Artur Bual. O guitarrista Silvestre Fonseca será presença especial com uma actuação musical.
Após as apresentações, terá lugar um cocktail de convívio que permitirá o encontro entre artistas, convidados e público.

