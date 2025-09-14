Museu do Neo-Realismo leva arte contemporânea portuguesa à Bienal Internacional de Arte de Macau

A inauguração oficial teve lugar a 12 de Setembro, com a presença de Fernando Paulo Ferreira e David Santos, além de representantes do Consulado de Portugal em Macau e Hong Kong, do Instituto Português do Oriente (IPOR), da Direcção dos Serviços de Turismo do Governo de Macau, do Centro de Cultura e Língua Portuguesa (CCLP) e do Instituto Cultural da Região Administrativa Especial de Macau.

O Museu do Neo-Realismo (MNR), de Vila Franca de Xira, vai representar Portugal na Bienal Internacional de Arte de Macau, que decorre até 19 de Outubro. A exposição “A Reinvenção do Real”, patente entre 12 de Setembro e 16 de Novembro, reúne obras de 14 artistas portugueses e assinala a presença nacional neste evento internacional.

Composta por 20 peças de arte contemporânea, a mostra responde ao lema curatorial da Bienal - “Olá, o que fazes aqui?” - explorando a identidade, a liberdade e o experimentalismo como eixos centrais. Segundo os curadores, David Santos (director científico do MNR) e José Maçãs de Carvalho, a proposta reflecte “a conjugação da identidade da nossa cidade com esse caminho de criatividade artística identificado pela expressão da liberdade e do experimentalismo”.

Já para o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, esta é uma oportunidade única para o concelho. “É uma enorme honra que a proposta curatorial do Museu do Neo-Realismo tenha sido aceite pelo Estado Português para representar o País na Bienal Internacional de Arte de Macau. Esta representação permite mostrar a colecção de arte contemporânea do museu e também destacar Vila Franca de Xira divulgando a cultura tauromáquica, a arte equestre, a gastronomia, o património natural, o património imaterial das tertúlias e a sua história e tradições”, refere, citado em comunicado pelo município.

A exposição integra obras de Alice Geirinhas, Ana Pérez-Quiroga, André Cepeda, Carla Filipe, Fernando José Pereira, José Maçãs de Carvalho, Luciana Fina, Luísa Ferreira, Manuel Santos Maia, Miguel Palma, Paulo Mendes, Pedro Cabral Santo, Rita Barros e Valter Vinagre.

A inauguração oficial teve lugar a 12 de Setembro, com a presença de Fernando Paulo Ferreira e David Santos, além de representantes do Consulado de Portugal em Macau e Hong Kong, do Instituto Português do Oriente (IPOR), da Direcção dos Serviços de Turismo do Governo de Macau, do Centro de Cultura e Língua Portuguesa (CCLP) e do Instituto Cultural da Região Administrativa Especial de Macau.

A Bienal Internacional de Arte de Macau, inaugurada a 18 de Julho, conta com cerca de 30 exposições de 46 artistas locais e internacionais. A mostra portuguesa estará em destaque no Pavilhão da Cidade, uma das seis secções do evento.