uma parceria com o Jornal Expresso
14/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 14-09-2025 18:00

Oficina de Artes Tradicionais em Tomar recebeu mais de dois milhares de visitantes

Oficina de Artes Tradicionais em Tomar recebeu mais de dois milhares de visitantes
Hugo Cristóvão, Tânia Grazinas, Otília Marques e Filipa Fernandes - Foto Facebook Filipa Fernandes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dinamizada pela cesteira Tânia Grazinas e pela latoeira Otília Marques, a Oficina de Artes Tradicionais dedica-se à preservação e promoção de saberes artesanais, destacando-se como um importante ponto de valorização da cultura tradicional.

Desde a abertura ao público, em 18 de Janeiro de 2025, a Oficina de Artes Tradicionais, em Tomar, recebeu 2.151 visitantes no primeiro semestre de actividade. O espaço, dedicado à preservação e promoção de saberes artesanais, tem-se destacado como um importante ponto de valorização da cultura tradicional. Dinamizada pela cesteira Tânia Grazinas e pela latoeira Otília Marques, a oficina tem proporcionado aos visitantes “experiências únicas de contacto directo com as artes tradicionais”, como a cestaria e a latoaria. Estes são ofícios com raízes profundas na identidade cultural local, designadamente com a construção do tabuleiro, aspecto simbólico central da respectiva festa.
O espaço tem atraído tanto a população local quanto turistas interessados em conhecer de perto as técnicas, os materiais e as histórias por trás de cada peça produzida manualmente, refere o município de Tomar em comunicado. Além de visitas guiadas, os visitantes podem assistir a demonstrações ao vivo e participar de momentos de partilha com as artesãs. A oficina, localizada no Convento de São Francisco, pode ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00, e aos sábados entre as 10h00 e as 17h00.
Recorde-se que O MIRANTE conversou, pouco tempo depois da abertura da oficina, com a cesteira Tânia Grazinas e com a latoeira Otília Marques. Tânia Grazinas, 43 anos, residente em Tomar, é cesteira desde 2022, mas trabalha na banca e é licenciada em História. Otília Marques, 63 anos, trabalha com latoaria desde sempre, tendo crescido a ver o pai e o irmão a trabalharem na arte.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar