14/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 14-09-2025 15:00

Sardoal recebe Festival Hípico durante as festas do concelho

Dezenas de cavaleiros de todo o país vão marcar presença no evento, que inclui provas e actividades para crianças.

Integrado nas Festas do Concelho de Sardoal 2025, o XXI Festival Hípico de Sardoal realiza-se no domingo, 21 de Setembro, nos terrenos do Freião, junto ao Eucalipto Grosso. O programa arranca às 10h00 com a prova de escolas, seguindo-se as provas pequena, média e grande, que decorrem entre as 11h00 e as 15h30. Durante a manhã, haverá ainda uma actividade de volteio e iniciação aos andamentos a cavalo, destinada a crianças e orientada por um monitor especializado.
A Câmara de Sardoal informa que, à semelhança de edições anteriores, o evento deverá reunir dezenas de participantes de todo o país, incluindo cavaleiros de renome nacional e internacional. No recinto funcionará também um bar, assegurado pela Associação Recreativa da Presa, responsável pela organização do festival, que conta ainda com o apoio do município, do Exército Português, da Conisar – Construções e Investimentos de Sardoal, Lda, e do município de Abrantes.

