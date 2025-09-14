Sardoal recebe Festival Hípico durante as festas do concelho

Integrado nas Festas do Concelho de Sardoal 2025, o XXI Festival Hípico de Sardoal realiza-se no domingo, 21 de Setembro, nos terrenos do Freião, junto ao Eucalipto Grosso. O programa arranca às 10h00 com a prova de escolas, seguindo-se as provas pequena, média e grande, que decorrem entre as 11h00 e as 15h30. Durante a manhã, haverá ainda uma actividade de volteio e iniciação aos andamentos a cavalo, destinada a crianças e orientada por um monitor especializado.

A Câmara de Sardoal informa que, à semelhança de edições anteriores, o evento deverá reunir dezenas de participantes de todo o país, incluindo cavaleiros de renome nacional e internacional. No recinto funcionará também um bar, assegurado pela Associação Recreativa da Presa, responsável pela organização do festival, que conta ainda com o apoio do município, do Exército Português, da Conisar – Construções e Investimentos de Sardoal, Lda, e do município de Abrantes.