15/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 15-09-2025 15:00

Ceyceyra Medieval regressa para mais uma edição

Foto Facebook Ceyceyra Medieval – Feira Medieval de Asseiceira
Feira Medieval de Asseiceira vai decorrer a 20 e 21 de Setembro.

A Ceyceyra Medieval – Feira Medieval de Asseiceira está de regresso para mais uma edição. O evento de recriação e animação histórica vai decorrer na aldeia de Asseiceira, concelho de Tomar, nos dias 20 e 21 de Setembro. A edição deste ano tem como tema “Ceyceyra tem igreja e já é vila”.
O evento, que tem entrada livre, é organizado pelo Rancho Folclórico “As Lavadeiras” de Asseiceira e Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Asseiceira, com apoios do Município de Tomar, Junta de Freguesia de Asseiceira e Paróquia da Asseiceira.
