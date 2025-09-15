Ceyceyra Medieval regressa para mais uma edição

A Ceyceyra Medieval – Feira Medieval de Asseiceira está de regresso para mais uma edição. O evento de recriação e animação histórica vai decorrer na aldeia de Asseiceira, concelho de Tomar, nos dias 20 e 21 de Setembro. A edição deste ano tem como tema “Ceyceyra tem igreja e já é vila”.

O evento, que tem entrada livre, é organizado pelo Rancho Folclórico “As Lavadeiras” de Asseiceira e Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Asseiceira, com apoios do Município de Tomar, Junta de Freguesia de Asseiceira e Paróquia da Asseiceira.