Cultura | 15-09-2025 12:00

Espectáculo “Monstros com Novas Emoções” chega à Biblioteca Municipal de Abrantes

biblioteca infantil
foto ilustrativa
Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, recebe no dia 20 de Setembro o espectáculo infantil “Monstros com Novas Emoções”, dedicado a crianças dos 6 aos 36 meses, numa experiência lúdica e educativa que ajuda os mais pequenos a reconhecer e explorar as suas emoções.

A Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, recebe no próximo dia 20 de Setembro o espectáculo infantil “Monstros com Novas Emoções”, especialmente concebido para crianças dos 6 aos 36 meses. A iniciativa procura proporcionar um espaço seguro e divertido onde os mais pequenos possam descobrir e compreender o universo das emoções. O espectáculo tem duas sessões: a primeira, às 10h00, dirigida a bebés entre os 6 e os 18 meses; e a segunda, às 11h30, destinada a idades entre os 19 e os 36 meses. Cada criança poderá ser acompanhada por um adulto.
Com lotação limitada a 40 pessoas, os bilhetes têm um custo de dois euros e estão disponíveis através da plataforma Abrantes360, no Welcome Center – Posto de Turismo, na própria Biblioteca Municipal e no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA).
A actividade pretende acompanhar as crianças em pequenas situações do quotidiano, demonstrando como diferentes emoções podem surgir e de que forma podem ser compreendidas e expressas de maneira saudável, promovendo um crescimento harmonioso e positivo.

