uma parceria com o Jornal Expresso
15/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-09-2025 10:00

Exposição “Malas Artes” evoca legado de Mário Cordeiro no MIAA em Abrantes

Exposição “Malas Artes” evoca legado de Mário Cordeiro no MIAA em Abrantes
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Museu Ibérico de Arqueologia e Artes, em Abrantes, acolhe até 16 de Novembro a exposição “Malas Artes”, uma mostra retrospectiva que reúne esculturas, desenhos, pinturas e textos pessoais de Mário Cordeiro, artista e pensador falecido em 2016, cuja obra permanece como referência cultural na região.

O Museu Ibérico de Arqueologia e Artes (MIAA), em Abrantes, acolhe até 16 de Novembro a exposição “Malas Artes”, uma mostra póstuma que revisita a obra multifacetada de Mário Cordeiro, artista, escritor e pensador que marcou a vida cultural da região. A exposição reúne dezenas de trabalhos que percorrem diferentes expressões artísticas do autor, desde esculturas e pinturas a desenhos, textos e reflexões pessoais, onde a diversidade da mostra ilustra a natureza polivalente de Mário Cordeiro, cuja produção se destacou pela capacidade de dialogar entre a arte, a literatura e a crítica social.
Mário Cordeiro nasceu em 1950, na vila de Constância, estabeleceu-se em Abrantes em 1952, onde deixou uma marca singular na comunidade cultural. Para além do percurso artístico, colaborou com vários jornais, assinando textos de opinião e crónicas que reflectiam a sua visão crítica e humanista. Faleceu em 2016, mas o seu legado permanece vivo através da obra agora apresentada ao público.
Com esta exposição, o município de Abrantes presta homenagem a um dos mais notáveis criadores ligados ao território, promovendo o contacto com uma obra que é simultaneamente pessoal, plural e profundamente enraizada na realidade local. A mostra está patente no MIAA até ao dia 16 de Novembro e pode ser visitada dentro do horário regular do museu.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar