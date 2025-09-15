Exposição “Malas Artes” evoca legado de Mário Cordeiro no MIAA em Abrantes

Museu Ibérico de Arqueologia e Artes, em Abrantes, acolhe até 16 de Novembro a exposição “Malas Artes”, uma mostra retrospectiva que reúne esculturas, desenhos, pinturas e textos pessoais de Mário Cordeiro, artista e pensador falecido em 2016, cuja obra permanece como referência cultural na região.

O Museu Ibérico de Arqueologia e Artes (MIAA), em Abrantes, acolhe até 16 de Novembro a exposição “Malas Artes”, uma mostra póstuma que revisita a obra multifacetada de Mário Cordeiro, artista, escritor e pensador que marcou a vida cultural da região. A exposição reúne dezenas de trabalhos que percorrem diferentes expressões artísticas do autor, desde esculturas e pinturas a desenhos, textos e reflexões pessoais, onde a diversidade da mostra ilustra a natureza polivalente de Mário Cordeiro, cuja produção se destacou pela capacidade de dialogar entre a arte, a literatura e a crítica social.

Mário Cordeiro nasceu em 1950, na vila de Constância, estabeleceu-se em Abrantes em 1952, onde deixou uma marca singular na comunidade cultural. Para além do percurso artístico, colaborou com vários jornais, assinando textos de opinião e crónicas que reflectiam a sua visão crítica e humanista. Faleceu em 2016, mas o seu legado permanece vivo através da obra agora apresentada ao público.

Com esta exposição, o município de Abrantes presta homenagem a um dos mais notáveis criadores ligados ao território, promovendo o contacto com uma obra que é simultaneamente pessoal, plural e profundamente enraizada na realidade local. A mostra está patente no MIAA até ao dia 16 de Novembro e pode ser visitada dentro do horário regular do museu.