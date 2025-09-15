uma parceria com o Jornal Expresso
15/09/2025

Cultura | 15-09-2025 18:00

Exposição miniatura Ford Anglia presente na Biblioteca Municipal de Abrantes

foto dr
Biblioteca Municipal de Abrantes acolhe desde Junho, e até 4 de Outubro, a exposição Anglia 105e. A colecção pertencente a Jorge Mora e conta com 900 exemplares expostos.

A exposição Anglia 105e “Fascinante”, o emblemático Ford do Século XIX, encontra-se exibida na Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, até dia 4 de Outubro. A colecção que pertence a Jorge Mora, nascido em Moçambique e residente em Abrantes desde 1960, foi inaugurada a 28 de Junho e conta com cerca de 900 exemplares expostos.
O coleccionador explica que o seu interesse em coleccionar este exemplar surgiu em 1998 e com o tempo se transformou num hobby. Actualmente Jorge Mora ainda reside em Abrantes mas já está aposentado.

