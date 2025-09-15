Festival ao Alto em Abrantes com animação para toda a família
Música, teatro, animação e gastronomia foram alguns dos atractivos do Festival ao Alto, em Abrantes, que decorreu num espaço requalificado que se tornou ponto de encontro da comunidade.
O Jardim do Alto de Santo António, em Abrantes, recebeu mais uma edição do Festival ao Alto, que já se tornou uma marca cultural e de convívio familiar no concelho. O arranque do evento, no dia 5 de setembro, contou com a presença de vereadores do município e do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.
O presidente da autarquia destacou que o evento “é o festival das famílias e das pessoas que nos visitam”, realizado num espaço requalificado e devolvido à comunidade. Sublinhou ainda que a iniciativa, que começou há poucos anos, “já conquistou notoriedade” e tem-se afirmado como palco para artistas emergentes da música portuguesa, muitos dos quais alcançaram entretanto grande projecção.
“Tudo o que faz parte do imaginário da vida em família está aqui presente, num sítio extraordinário e próximo das escolas secundárias”, referiu Manuel Valamatos, lembrando que o evento pretende criar um espaço de encontro e diversão para a comunidade e para quem visita a cidade. Além dos concertos principais, o programa incluiu espectáculos de teatro, insufláveis para os mais pequenos, tasquinhas com sabores locais e momentos de animação, reforçando o carácter familiar e comunitário do festival.