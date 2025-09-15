Pintura de Nadir Afonso regressa ao Sardoal com a exposição “Cidades”

Dez anos depois de receber uma exposição de Nadir Afonso, a galeria do Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, volta a acolher pinturas do artista. A mostra pelo nome de "Cidades" será inaugurada a 19 de Setembro, pelas 19h00, e pode ser visitada até 29 de Novembro. Integrada nas Festas do Concelho, a inauguração contará com a presença de Laura Afonso, esposa do artista e presidente da Fundação Nadir Afonso, bem como do filho, Artur Afonso.

A exposição integra 14 telas que remetem para grandes centros urbanos internacionais, como Roma, Tóquio, Dubai, Madrid ou a Gare de Austerlitz, mas também para cidades portuguesas como Vila Real, Portalegre ou Beja. O município de Sardoal sublinha a importância de receber novamente trabalhos do conceituado pintor, lembrando o prestígio da colecção da Fundação Nadir Afonso e o reconhecimento internacional do autor.

Nadir Afonso Rodrigues (1920-2013), natural de Chaves, formou-se em arquitectura mas abandonou a profissão em 1965 para se dedicar inteiramente à pintura. Pioneiro da arte cinética, elaborou uma teoria estética própria e publicou várias obras onde defende que a arte é regida por leis matemáticas, mais do que pela imaginação. O artista deixou um legado de dimensão mundial, perpetuado também pela Fundação Nadir Afonso, cuja sede em Chaves foi projectada pelo arquitecto Siza Vieira e inaugurada em 2014.