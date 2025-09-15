Cultura | 15-09-2025 10:00
Zen Talks regressa a Mação com edição dedicada ao tema “Fluir”
Zen Talks regressa a Mação pelo quarto ano consecutivo, trazendo ao Cine-Teatro um programa dedicado ao tema “Fluir”, centrado no bem-estar, na saúde e no desenvolvimento interior.
O Cine-Teatro de Mação recebe no próximo dia 20 de Setembro a quarta edição do Zen Talks, um encontro promovido pela Zen Family com o apoio da câmara municipal, dedicado este ano ao tema “Fluir”. O evento, que tem vindo a afirmar-se como um espaço de partilha e reconexão, propõe uma viagem pelo bem-estar, saúde, desenvolvimento interior e consciência. Com lugares limitados, a inscrição tem o valor de 10 euros e inclui saco e ofertas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar