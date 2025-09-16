uma parceria com o Jornal Expresso
16/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 16-09-2025 10:00

Caminhada nocturna em Vila Franca de Xira assinala Dia Mundial do Coração

Foto DR
O percurso terá uma extensão aproximada de 10 km, de tipologia circular, com partida e chegada no largo da câmara em Vila Franca de Xira.

A 27 de Setembro, pelas 21h00, a Divisão de Desporto do município de Vila Franca de Xira, em parceria com o grupo “Caminheiros Daqui e d’Além”, organiza uma caminhada nocturna gratuita, aberta a toda a população. A iniciativa insere-se no programa “Caminhos com História” e assinala o Dia Mundial do Coração, promovendo a prática de actividade física aliada à valorização do património cultural do concelho. O percurso terá uma extensão aproximada de 10 km, de tipologia circular, com partida e chegada no largo da câmara em Vila Franca de Xira. Entre os pontos de interesse incluídos está a passagem pelo Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte, bem como outros locais importantes da cidade e arredores. Para além dos benefícios para a saúde, os organizadores pretendem também divulgar o património histórico e cultural do município, incentivando a comunidade a descobrir ou redescobrir Vila Franca de Xira de uma forma saudável e participativa. Mais informações, bem como instruções para inscrição, estão disponíveis na página oficial do grupo “Caminheiros Daqui e d’Além” no Facebook.
