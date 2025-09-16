Cultura | 16-09-2025 12:00
Moto Clube de Rio Maior celebra 28 anos
O Moto Clube de Rio Maior vai comemorar o seu 28º aniversário no dia 20 de Setembro, sábado.
O Moto Clube de Rio Maior vai comemorar o seu 28º aniversário no dia 20 de Setembro, sábado. O programa começa com um almoço de confraternização , com comida, bebida e muita animação, nas instalações da Rua da Escola, na localidade do Pé da Serra. O jantar está marcado para as 20h00, seguido do corte de bolo de aniversário. Segue-se pelas 22h00 o passeio e desfile das tochas pela cidade de Rio Maior.
