Moto Clube de Rio Maior celebra 28 anos

O Moto Clube de Rio Maior vai comemorar o seu 28º aniversário no dia 20 de Setembro, sábado. O programa começa com um almoço de confraternização , com comida, bebida e muita animação, nas instalações da Rua da Escola, na localidade do Pé da Serra. O jantar está marcado para as 20h00, seguido do corte de bolo de aniversário. Segue-se pelas 22h00 o passeio e desfile das tochas pela cidade de Rio Maior.