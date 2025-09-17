uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 17-09-2025 15:00

Arte em dose dupla: Tomar recebe duas inaugurações a 19 de Setembro

Tomar prepara-se para um final de tarde dedicado às artes visuais. Na próxima sexta-feira, 19 de Setembro, serão inauguradas duas exposições distintas: "Ver/Olhar – Pinturas Recentes”, de Jaime Silva, e “Exit Light – Memórias verdes e outros sonhos”, de Cristina Garcia.

No próximo dia 19 de Setembro, Tomar será palco de uma dupla inauguração artística. A Casa Manuel Guimarães abre portas à exposição “Ver/Olhar – Pinturas Recentes”, de Jaime Silva, e uma hora depois, a Casa Vieira Guimarães, acolhe a exposição da autoria de Cristina Garcia, na qual apresenta “Exit Light – Memórias verdes e outros sonhos”. As duas mostras artísticas possuem estilos particulares de cada um dos artistas, mas complementam-se na diversidade que trazem à cultura da cidade. O público local e visitantes terão a oportunidade de contactar com duas das diferentes perspectivas da criação contemporânea até dia 16 de Novembro, com visitas disponíveis de quarta a sexta-feira e durante os fins-de-semana.
