Arte em dose dupla: Tomar recebe duas inaugurações a 19 de Setembro

No próximo dia 19 de Setembro, Tomar será palco de uma dupla inauguração artística. A Casa Manuel Guimarães abre portas à exposição “Ver/Olhar – Pinturas Recentes”, de Jaime Silva, e uma hora depois, a Casa Vieira Guimarães, acolhe a exposição da autoria de Cristina Garcia, na qual apresenta “Exit Light – Memórias verdes e outros sonhos”. As duas mostras artísticas possuem estilos particulares de cada um dos artistas, mas complementam-se na diversidade que trazem à cultura da cidade. O público local e visitantes terão a oportunidade de contactar com duas das diferentes perspectivas da criação contemporânea até dia 16 de Novembro, com visitas disponíveis de quarta a sexta-feira e durante os fins-de-semana.