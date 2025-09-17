uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 17-09-2025 16:52

Orquestra Ligeira do Exército dá concerto em Santarém

FOTO DR
Largo do Seminário, em Santarém, recebe sexta-feira, 19 de Setembro, pelas 21h30, um concerto com a Orquestra Ligeira do Exército

O Largo do Seminário, em Santarém, recebe sexta-feira, 19 de Setembro, pelas 21h30, um concerto com a Orquestra Ligeira do Exército (OLE). Com quase meio século de existência, a OLE é uma referência no panorama da música ligeira em Portugal. O concerto será dirigido pelo Alferes Chefe de Banda de Música Leonardo Elias Diaz Costa, músico e maestro com sólida formação e vasta experiência, que assumiu a direção artística da OLE em Outubro de 2024.
Ao longo das últimas décadas, a Orquestra Ligeira do Exército tem realizado dezenas de espectáculos por ano, colaborando com nomes sonantes da música portuguesa e internacional. Fora de portas, representou já Portugal em digressões por França, Andorra e Bósnia-Herzegovina, junto das comunidades civis e militares. O seu repertório é variado e inclui arranjos orquestrais de música popular, temas clássicos e composições originais de autores portugueses, muitos dos quais escrevem exclusivamente para este agrupamento.

