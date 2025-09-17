Roda Viva e Banda da Bica da APPACDM actuam em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, é palco no dia 18 de Setembro, pelas 21h30, de um espectáculo com os grupos Dança Roda Viva e Banda da Bica, da APPACDM de Santarém.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, é palco no dia 18 de Setembro, pelas 21h30, de um espectáculo com os grupos Dança Roda Viva e Banda da Bica, da APPACDM de Santarém. A iniciativa integra a programação do Verão in. Santarém 2025 e promete uma noite de música e dança inclusiva.

Estreada em Dezembro de 2022, a Banda da Bica é fruto de um trabalho transdisciplinar da APPACDM, que reúne elementos de grupos musicais anteriormente existentes – o grupo coral e a orquestra – numa nova forma de expressão coletiva e artística. O seu repertório, escolhido pelos próprios membros da banda, assenta sobretudo na música portuguesa e é sempre executado ao vivo.

A Banda da Bica foi seleccionada em dois anos consecutivos para o Festival Nacional da Canção para Pessoas com Deficiência Intelectual, com os originais: `3 Minutos de Atenção´ (2023) e `Tal e Qual´ (2025).



