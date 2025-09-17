Cultura | 17-09-2025 07:00
Sessão sobre sexualidade e comunicação familiar na USF Alviela
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Alviela vai promover no dia 2 de Outubro, pelas 18h00, nas suas instalações em Pernes, uma sessão comunitária intitulada “Falar com os filhos sobre sexualidade”. A iniciativa integra-se na estratégia da USF para a promoção da literacia em saúde e do diálogo familiar, sendo dirigida a pais e cuidadores de crianças do 4.º ano de escolaridade da sua área de influência. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, com um limite de 20 participantes.
A sessão terá o formato de conversa informal, conduzida por uma equipa composta por uma enfermeira de família, uma psicóloga escolar e médicos pediatras, permitindo aos participantes esclarecer dúvidas, partilhar experiências e adquirir estratégias para uma comunicação mais eficaz com os filhos sobre temas relacionados com a sexualidade, diz a organização.
A iniciativa faz parte do projecto “Ouvir, Falar, Cuidar” e tem como objectivo reforçar a proximidade com a comunidade e dar continuidade ao trabalho desenvolvido na área da educação para a saúde. Para chegar a mais público, a sessão será gravada em formato áudio e posteriormente disponibilizada como podcast no site oficial da USF Alviela.
