18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 18-09-2025 10:00

Cartaxo recebe Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

feira do livro livros
foto ilustrativa
O Parque Central do Cartaxo será o palco da quinta edição da FACIL – Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), que decorre nos dias 19 e 20 de Setembro. A iniciativa reúne, num único espaço, as obras de autores dos 11 municípios que integram a CIMLT, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir livros. Além disso, o público poderá interagir directamente com os próprios autores.
O programa inclui também encontros com autores locais, venda de livros, sessões de contos, animação infantil, exposições, ilustração para famílias e momentos musicais. A organização pertence à Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo, com o apoio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
