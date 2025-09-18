uma parceria com o Jornal Expresso
18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 18-09-2025 12:00

Filarmónica Maçaense protagoniza concerto de final de estágio

Músicos em formação estiveram em palco no Cine-Teatro de Mação - foto DR
Cine-Teatro de Mação recebeu a 6 de Setembro o concerto de encerramento do 2.º Estágio de Sopros e Percussão da Sociedade Filarmónica União Maçaense.

A Sociedade Filarmónica Maçaense realizou um concerto no Cine-Teatro de Mação que marcou o encerramento do segundo Estágio de Sopros e Percussão. A iniciativa decorreu entre os dias 1 e 6 de Setembro e contou com a participação de seis dezenas de jovens músicos, naturais do concelho e de várias outras regiões do país. Durante uma semana os participantes trabalharam repertórios específicos para sopros e percussão, sob orientação de um grupo de professores e de um maestro. O estágio culminou num concerto final que deu a conhecer ao público o resultado das sessões de estudo e ensaios, permitindo aos jovens mostrar a evolução alcançada ao longo do percurso. A iniciativa juntou no mesmo palco músicos em formação e destacou a importância da prática colectiva na aprendizagem musical.

