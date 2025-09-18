Iniciativa pretende dar a conhecer as grutas de Lapas, um conjunto de galerias subterrâneas escavadas em tufos calcários. Decorre na manhã de 27 de Setembro.

Partir à descoberta do património natural e turístico do concelho de Torres Novas é o mote para um passeio interpretativo às grutas de Lapas e tufos calcários que vai decorrer a 27 de Setembro, no âmbito do Dia Mundial do Turismo.

A iniciativa é promovida pelo município de Torres Novas e pretende dar a conhecer as grutas de Lapas, um conjunto de galerias subterrâneas escavadas em tufos calcários, com importância a nível nacional e internacional, e descobrir o terraço fluvial com antigas pedreiras de tufo calcário, com a vista privilegiada para a planície de inundação do rio, terras férteis, pomares e hortas.