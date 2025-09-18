Cultura | 18-09-2025 07:00
Passeio interpretativo às grutas de Lapas e tufos calcários
foto ilustrativa
Iniciativa pretende dar a conhecer as grutas de Lapas, um conjunto de galerias subterrâneas escavadas em tufos calcários. Decorre na manhã de 27 de Setembro.
Partir à descoberta do património natural e turístico do concelho de Torres Novas é o mote para um passeio interpretativo às grutas de Lapas e tufos calcários que vai decorrer a 27 de Setembro, no âmbito do Dia Mundial do Turismo.
A iniciativa é promovida pelo município de Torres Novas e pretende dar a conhecer as grutas de Lapas, um conjunto de galerias subterrâneas escavadas em tufos calcários, com importância a nível nacional e internacional, e descobrir o terraço fluvial com antigas pedreiras de tufo calcário, com a vista privilegiada para a planície de inundação do rio, terras férteis, pomares e hortas.
Este passeio tem início marcado para as 09h30 na rua António Borga, junto à Fábrica do Álcool, em Lapas. A duração prevista é de três horas, num percurso de cerca de 1,5 km, recomendando-se o uso de roupa e calçado confortáveis, sugerindo-se aos participantes que tragam binóculos e máquina fotográfica, água e reforço alimentar. Esta é uma atividade adequada a todas as idades, cuja inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do e-mail turismo@cm-torresnovas.pt, do telefone 249 813 019.
