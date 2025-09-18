Cultura | 18-09-2025 15:00
Rota das Capelas vai assinalar Jornadas Europeias do Património em Tomar
Foto Facebook Convento de Cristo – Tomar
Iniciativa consiste na abertura ao público de seis capelas durante uma tarde.
As Jornadas Europeias do Património 2025, subordinadas ao tema “Património Arquitectónico”, vão ser assinaladas em Tomar com a realização da Rota das Capelas. A iniciativa, que vai decorrer no sábado, 20 de Setembro, prevê a abertura ao público de seis capelas entre as 14h00 e as 18h00.
As capelas que vão estar abertas ao público são: Capela de São Gregório, Capela de Santo António, Capela de São Lourenço, Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ermida de Nossa Senhora da Piedade e Capela de Santa Iria. A Rota das Capelas é organizada pelo Município de Tomar.
