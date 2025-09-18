Cultura | 18-09-2025 15:00
Sevilhanas dançam em Alcanede
O Grupo de Sevilhanas Soniquete vai actuar na sexta-feira, 19 de Setembro, pelas 21h30, em Alcanede, no recinto da ExpoAlcanede. Soniquete é o nome que representa uma década de dedicação e criação artística da coreógrafa e bailarina Sónia Botelho Moniz. Com um espírito de fusão e inovação, o grupo interpreta fados, rumbas e folclore português com alma flamenca, incorporando elementos tradicionais como o sapateado, o vestuário esvoaçante e a intensidade emocional que caracteriza o flamenco.
