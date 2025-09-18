Sun Gates in Santarém leva música electrónica ao Jardim Portas do Sol

O Jardim Portas do Sol, em Santarém, transforma-se no sábado, 20 de Setembro, entre as 15h00 e as 23h00, no epicentro da música electrónica com o evento Sun Gates in Santarém.

O Jardim Portas do Sol, em Santarém, transforma-se no sábado, 20 de Setembro, entre as 15h00 e as 23h00, no epicentro da música electrónica com o evento Sun Gates in Santarém. Com um programa que reúne nomes bem conhecidos do panorama nacional, o evento convida o público a dançar e relaxar ao som de sets cuidadosamente preparados, num ambiente único com vista para o Tejo. Estão confirmados os DJs Huma- Noyd, Frank Maurel, Merche Romero, Vanhell, Villager e Olï.

A Câmara dw Santarém informa que, por motivos de segurança e logística do evento, será implementada suspensão temporária da circulação rodoviária no dia 20 de Setembro, entre as 15h00 e as 24h00, nas seguintes vias: Rua de São Martinho, Largo Eng.º Zeferino Sarmento, Avenida 5 de Outubro e Largo da Alcáçova. Será permitida a circulação apenas a moradores, veículos da autarquia, veículos devidamente credenciados (intervenientes no espetáculo) e veículos de emergência.