Cultura | 18-09-2025 07:00
Venda Nova recebe Noite de Fados e Fadistices
Foto Facebook Associação “Os amigos do Fado de Tomar”
Iniciativa é organizada pela associação Os Amigos do Fado de Tomar.
Venda Nova, na freguesia de Casais, concelho de Tomar, vai receber uma Noite de “Fados e Fadistices” no sábado, 20 de Setembro. A iniciativa, organizada pela associação Os Amigos do Fado de Tomar, vai contar com a participação dos fadistas Vasco Serra, Vera Martins e Rui Miquelis, acompanhados pelos músicos Nuno Martins e Rui Miquelis.
Ao longo da noite vai haver também petiscos, sendo que a ementa é composta por pão, queijo, azeitonas, sopa, chouriço, vinho, sumo, água, café da avó e bolo. A participação na iniciativa requer inscrição.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar