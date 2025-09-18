uma parceria com o Jornal Expresso
18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 18-09-2025 07:00

Venda Nova recebe Noite de Fados e Fadistices

Venda Nova recebe Noite de Fados e Fadistices
Foto Facebook Associação “Os amigos do Fado de Tomar”
Iniciativa é organizada pela associação Os Amigos do Fado de Tomar.

Venda Nova, na freguesia de Casais, concelho de Tomar, vai receber uma Noite de “Fados e Fadistices” no sábado, 20 de Setembro. A iniciativa, organizada pela associação Os Amigos do Fado de Tomar, vai contar com a participação dos fadistas Vasco Serra, Vera Martins e Rui Miquelis, acompanhados pelos músicos Nuno Martins e Rui Miquelis.
Ao longo da noite vai haver também petiscos, sendo que a ementa é composta por pão, queijo, azeitonas, sopa, chouriço, vinho, sumo, água, café da avó e bolo. A participação na iniciativa requer inscrição.


