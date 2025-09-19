Cultura | 19-09-2025 15:00
Coro Lisboa Cantat lança em Santarém álbum 50 Anos de Liberdade e Democracia
FOTO DR
A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´, no sábado, 20 de Setembro.
A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´, no sábado, 20 de Setembro, pelas 18h00, na Igreja de São João de Alporão. O álbum homenageia as conquistas da Revolução de Abril de 1974 através da música e da memória colectiva.
Para além do lançamento físico e editorial, o público terá a oportunidade de assistir à actuação do Coro de Câmara Lisboa Cantat, que interpretará ao vivo várias das peças presentes no álbum. A entrada é gratuita, sujeita à lotação admissível com controlo de entradas.
