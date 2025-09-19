uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 19-09-2025 15:00

Teatro na Póvoa da Isenta homenageia maestro Venceslau Pinto

O espectáculo `Venceslau Pinto – Um Maestro no Vale de Santarém´, produzido pelo Grupo de Teatro da Associação Cultural Vale de Santarém Identidade e Memória, vai estar em cena na Póvoa da Isenta no sábado, 20 de Setembro, pelas 21h30. A representação decorre nas instalações da Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube da Póvoa da Isenta, com entrada gratuita.
A peça revisita a vida e obra de Venceslau do Amaral Pinto, figura singular do século XX, que viveu entre Lisboa e o Vale de Santarém, tendo deixado marca nas áreas da música erudita, da revista à portuguesa, da composição para cinema e do fado e canção popular. Com um olhar bem-humorado e afetivo, o espetáculo recria episódios do quotidiano da época e destaca as personalidades típicas que rodeavam o maestro, cruzando música ao vivo, humor, teatro popular e memória coletiva.
