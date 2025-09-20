Visita guiada revela centro histórico de Coruche nas Jornadas Europeias do Património

A Câmara Municipal e o Museu Municipal de Coruche vão assinalar as Jornadas Europeias do Património 2025 com uma visita guiada ao centro histórico da vila, no próximo domingo, 21 de Setembro, a partir das 10h00.

O ponto de encontro será na Ermida de Nossa Senhora do Castelo e a iniciativa convida os participantes a percorrer séculos de história, desde o tempo do Império Romano até à actualidade.

Sob o mote “Património Arquitectónico: Janelas para o Passado. Portas para o Futuro”, a acção procura despertar o olhar para a riqueza arquitectónica e histórica de Coruche, promovendo momentos de descoberta, reflexão e partilha sobre a identidade local.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, devendo ser efectuadas até às 18h00 de sábado, 20 de Setembro, através do telefone 243 610 820 ou do e-mail museu.municipal@cm-coruche.pt.

As Jornadas Europeias do Património resultam de uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia e são consideradas o maior evento cultural partilhado pelos cidadãos europeus. Em Portugal, a organização está a cargo do Património Cultural, I.P., que coordena milhares de actividades em todo o país.

O objectivo é aproximar os cidadãos do património, sensibilizando para a importância da sua preservação e reforçando laços de identidade cultural e memória colectiva. Em 2025, o tema dedicado ao património arquitectónico ganha especial relevo por coincidir com o 50.º aniversário do Ano Europeu do Património Arquitectónico, proclamado em 1975, ano que marcou uma viragem no reconhecimento da arquitectura como peça essencial da qualidade de vida e da salvaguarda cultural na Europa.