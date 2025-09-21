uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-09-2025 07:00

Caminhada pela Paz em Samora Correia ajuda filarmónica a comprar nova carrinha

Caminhada pela Paz em Samora Correia ajuda filarmónica a comprar nova carrinha
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A ASASC organiza a 28 de Setembro uma caminhada solidária de oito quilómetros na Companhia das Lezírias. O valor das inscrições reverte para a SFUS, que precisa de uma nova viatura depois de perder a antiga num acidente.

Samora Correia vai juntar natureza, solidariedade e paz na manhã de domingo, 28 de Setembro. A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) promove uma caminhada de oito quilómetros na Charneca do Infantado, dentro da Companhia das Lezírias, cujo objectivo é apoiar a Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) na compra de uma nova carrinha.
A concentração está marcada para as 08h30 no Centro Cultural de Samora Correia. O transporte até ao ponto de partida, no Arneiro Pereiro, será feito em viaturas próprias ou partilhadas. O percurso começa às 09h00 e atravessa locais emblemáticos como a Barragem do Adique, o Monte do Bexiga e a Barragem do Vale Cobrão.
A inscrição custa cinco euros e inclui uma t-shirt branca alusiva ao tema da paz e um reforço energético. A cor branca foi escolhida como símbolo contra a guerra e todas as formas de violência.
A caminhada tem também o apoio de várias empresas locais e pretende incentivar hábitos de vida saudáveis em contacto com a natureza.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar