Caminhada pela Paz em Samora Correia ajuda filarmónica a comprar nova carrinha

Samora Correia vai juntar natureza, solidariedade e paz na manhã de domingo, 28 de Setembro. A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) promove uma caminhada de oito quilómetros na Charneca do Infantado, dentro da Companhia das Lezírias, cujo objectivo é apoiar a Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) na compra de uma nova carrinha.

A concentração está marcada para as 08h30 no Centro Cultural de Samora Correia. O transporte até ao ponto de partida, no Arneiro Pereiro, será feito em viaturas próprias ou partilhadas. O percurso começa às 09h00 e atravessa locais emblemáticos como a Barragem do Adique, o Monte do Bexiga e a Barragem do Vale Cobrão.

A inscrição custa cinco euros e inclui uma t-shirt branca alusiva ao tema da paz e um reforço energético. A cor branca foi escolhida como símbolo contra a guerra e todas as formas de violência.

A caminhada tem também o apoio de várias empresas locais e pretende incentivar hábitos de vida saudáveis em contacto com a natureza.