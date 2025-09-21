uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-09-2025 18:00

Caminhos traz cultura em rede ao Médio Tejo em Outubro e Novembro

foto dr
Criado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios, o Caminhos afirma-se como um projecto cultural de proximidade, que promove encontros entre artistas, as comunidades e os turistas que percorrem o território.

Após o ciclo de Abril e Maio 2025, o Caminhos regressa nos próximos meses de Outubro e Novembro, com uma programação diversificada que percorre os 11 concelhos do Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Com uma programação que alia teatro, música, dança, formação e marionetas, o Caminhos 2025 reafirma o Médio Tejo como território em movimento, onde a cultura é fator de identidade, coesão e desenvolvimento.
O ciclo de Outubro/Novembro aposta na pluralidade artística, com espectáculos, oficinas e formações que promovem a itinerância cultural e a descentralização da oferta. De acesso gratuito, o programa cultural em rede insere-se no projecto Produtos Turísticos Integrados do Médio Tejo, cofinanciado pelo FEDER através do Centro 2030, e reforça a identidade territorial e a participação activa das comunidades.

