Leiria NEXXT IDEAS 2025, inscrições até 28 de setembro

O NEXXT Leiria, evento que em 2025 regressa para a sua 3.ª edição sob o mote “Where AI Meets Creativity”, ainda tem abertas as inscrições para as NEXXT IDEAS 2025, uma iniciativa que valoriza e dá palco a projetos inovadores e transformadores com impacto real nos negócios e na sociedade.

As NEXXT IDEAS não são um concurso de ideias criativas: são uma mostra de inovação aplicada, que destaca projetos já implementados na região de Leiria e que se afirmam como motores de mudança, desafiando o convencional e abrindo caminho para soluções disruptivas.

Nas duas primeiras edições, foram apresentadas ideias que para a Região de Leiria representaram um impacto económico superior a 10 milhões de euros, consolidando o NEXXT Leiria como um catalisador de desenvolvimento e empreendedorismo regional.

“Patrocinar o projeto NEXXT IDEAS é investir no futuro da nossa região. É apoiar a criatividade e o talento que estão a transformar Leiria e os municípios da CIMRL

Quem se pode candidatar?

São elegíveis associações com ou sem fins lucrativos, empresas de todas as dimensões (incluindo Startups, PME, grandes empresas e microempresas), pessoas singulares, bem como instituições de ensino superior e unidades de investigação, da região do distrito de Leiria. As inscrições estão abertas até 28 de setembro de 2025

Submissão através do formulário disponível em: www.nexxtleiria.com. O regulamento pode ser consultado no site, onde encontra as condições de candidatura, critérios de elegibilidade e processo de avaliação.

