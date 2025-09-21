"Natal na Aldeia" em Espinheiro vai ter financiamento

Na última reunião de câmara de Alcanena, õ executivo municipal deu conta de que a iniciativa Natal na Aldeia em Espinheiro conseguiu financiamento a 25%.

O evento "Natal na Aldeia" já passou por Espinheiro duas vezes, mas agora a vereadora Marlene Carvalho explicou que foi conseguido um financiamento a 25%, sendo o restante valor comparticipado pela Câmara Municipal de Alcanena. A vereadora sublinha ainda que este é um projecto que “valoriza o saber fazer do território, que muito nos apraz”.

O evento destaca-se pelo trabalho nas oficinas comunitárias, que assumem um papel central, envolvendo a população na decoração da aldeia através da reutilização de materiais e da preservação de objectos da tradição local. É inspirado pelas tradições da terra e pelo associativismo que marca a comunidade local do Espinheiro.