uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-09-2025 15:00

Arrouquelas inaugurou Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite

Arrouquelas inaugurou Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite
FOTO – CM Rio Maior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O espaço pretende preservar e divulgar a identidade cultural ligada à olivicultura e produção de azeite.

O Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite já foi inaugurado na aldeia de Arrouquelas, concelho de Rio Maior. O espaço pretende preservar e divulgar a identidade cultural ligada à olivicultura e produção de azeite. O espaço permite uma viagem pela história do azeite, um produto que, ao longo dos tempos, tem estado intimamente ligado à vida das gentes e às tradições dessa freguesia. Actualmente ainda ali existem dois lagares em funcionamento, responsáveis pela produção de duas marcas de azeite de referência na região.
O projecto partiu da iniciativa da Junta de Freguesia de Arrouquelas, com o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior e da APRODER – Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo, com financiamento europeu no âmbito do programa PDR 2020 – Renovação de Aldeias.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar