Arrouquelas inaugurou Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite

O Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite já foi inaugurado na aldeia de Arrouquelas, concelho de Rio Maior. O espaço pretende preservar e divulgar a identidade cultural ligada à olivicultura e produção de azeite. O espaço permite uma viagem pela história do azeite, um produto que, ao longo dos tempos, tem estado intimamente ligado à vida das gentes e às tradições dessa freguesia. Actualmente ainda ali existem dois lagares em funcionamento, responsáveis pela produção de duas marcas de azeite de referência na região.

O projecto partiu da iniciativa da Junta de Freguesia de Arrouquelas, com o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior e da APRODER – Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo, com financiamento europeu no âmbito do programa PDR 2020 – Renovação de Aldeias.