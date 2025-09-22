Festival Internacional de Guitarra em Santarém

A segunda edição do FIGS – Festival Internacional de Guitarra de Santarém vai decorrer nos dias 26 e 27 de Setembro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

A segunda edição do FIGS – Festival Internacional de Guitarra de Santarém vai decorrer nos dias 26 e 27 de Setembro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Uma iniciativa que visa celebrar a guitarra em toda a sua diversidade, criando pontes entre estilos, gerações e culturas. No sábado, pelas 21h30, Ricardo Gama e João Correia convidam o guitarrista André Antunes; e no domingo, à mesma hora, actuam Edu Miranda & Tuniko Goulart. Os bilhetes custam 5 euros. A organização pertence aos músicos Ricardo Gama e João Correia.

Do clássico ao popular, do virtuosismo solista à partilha em palco, o festival mostra como a guitarra é um instrumento universal, capaz de emocionar e surpreender públicos de todas as idades, lê-se em nota promotora do evento. Este ano, o programa conta com dois concertos.