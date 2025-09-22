uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 22-09-2025 10:00

“O Teatro Vai às Freguesias” anima Outubro em Coruche com digressão

A comédia musical junta Natalina José, António Calvário e Maria Tavares em sete freguesias do concelho, de 5 a 31 de Outubro.

O espectáculo de revista “Três, a Conta que Deus Fez” vai percorrer o concelho de Coruche durante o mês de Outubro no âmbito da iniciativa “O Teatro Vai às Freguesias”.
A produção, protagonizada por Natalina José, António Calvário e Maria Tavares, com a participação especial de Fátima Severino, arranca a 5 de Outubro em Biscainho e Branca e termina a 31 de Outubro no Salão Paroquial de Coruche. Pelo caminho, passa ainda por Erra, Lamarosa, Couço, Santana do Mato e Fajarda.
O espectáculo, de entrada gratuita, combina música, sátira e humor revisteiro, prometendo noites de gargalhada e nostalgia com alguns dos maiores nomes da cultura portuguesa.
