Cultura | 22-09-2025 10:00
“O Teatro Vai às Freguesias” anima Outubro em Coruche com digressão
foto ilustrativa
A comédia musical junta Natalina José, António Calvário e Maria Tavares em sete freguesias do concelho, de 5 a 31 de Outubro.
O espectáculo de revista “Três, a Conta que Deus Fez” vai percorrer o concelho de Coruche durante o mês de Outubro no âmbito da iniciativa “O Teatro Vai às Freguesias”.
A produção, protagonizada por Natalina José, António Calvário e Maria Tavares, com a participação especial de Fátima Severino, arranca a 5 de Outubro em Biscainho e Branca e termina a 31 de Outubro no Salão Paroquial de Coruche. Pelo caminho, passa ainda por Erra, Lamarosa, Couço, Santana do Mato e Fajarda.
O espectáculo, de entrada gratuita, combina música, sátira e humor revisteiro, prometendo noites de gargalhada e nostalgia com alguns dos maiores nomes da cultura portuguesa.
