Antigos Lavadouros da Pocariça vão acolher colecção do Círio de Olhalvo

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a Freguesia de Olhalvo, destinada à concretização do projecto “Espaço Memória do Círio de Olhalvo”, vencedor do Orçamento Participativo de 2016.

O projecto prevê a revitalização do edifício dos antigos Lavadouros da Pocariça e da respectiva área envolvente, com vista a albergar a colecção museológica do Círio de Olhalvo, cortejo peregrino em honra de Nossa Senhora da Nazaré e uma das mais antigas tradições do concelho de Alenquer. O património material e imaterial que caracteriza esta festividade religiosa ficará assim salvaguardado em local próprio, reunindo as melhores condições de conservação, exposição e acolhimento de públicos.

O edifício dos antigos Lavadouros da Pocariça, estando devoluto e tendo perdido o seu carácter utilitário e funcional, constitui parte do património arquitectónico do concelho, continuando a ser um lugar de memórias colectivas partilhadas pela população daquela freguesia, pelo que a afetação deste edifício ao acervo de bens materiais e imateriais associados ao Círio de Olhalvo é de grande importância para a comunidade local.

O projecto de execução prevê obras de adaptação do espaço interior, incluindo a demolição de alguns tanques, criação de áreas de exposição temporária e permanente, construção de um pequeno auditório e instalação de sanitários, sem desvirtuar a traça e a volumetria arquitectónica original, mantendo o carácter histórico do edifício.

A execução e conclusão da obra está prevista para 2026, com a verba necessária a ser contemplada no orçamento municipal do mesmo ano. O futuro espaço deverá ser integrado na rede museológica do Município de Alenquer.