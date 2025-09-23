Cultura | 23-09-2025 15:00
Arruda dos Vinhos convida a descobrir o seu património vínico com programa de brunch e provas
foto ilustrativa
A iniciativa - de Outubro a Dezembro - é promovida pelo Município de Arruda dos Vinhos em parceria com os produtores locais.
Arruda dos Vinhos vai receber, entre Outubro e Dezembro, amantes do vinho e curiosos pela tradição vitivinícola local, com um programa especial de brunchs, almoços vínicos e visitas guiadas a adegas e vinhas do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Arruda dos Vinhos em parceria com os produtores locais.
O programa, denominado “Na Rota do Vinho”, decorre durante seis sábados ao longo destes três meses e oferece a oportunidade de conhecer seis produtores do concelho, explorando os seus vinhos, quintas e histórias. O calendário das visitas prevê, no dia 4 de Outubro, visita ao Condado Portucalense, seguido do Sopé do Monte (dia 18); Casa Remoinhal (1 de Novembro); Casal da Monteiro (15 Novembro); Quinta de São Sebastião (22 Novembro) e, por fim, a 18 de Dezembro, uma visita à Ponte da Pipa.
Arruda dos Vinhos, reconhecida pela sua tradição vitivinícola, integra a Denominação de Origem Controlada (DOC) Arruda, um território onde os visitantes podem percorrer montes e vales e observar testemunhos históricos da passagem dos povos pela região. Muitos dos vinhos produzidos no concelho são já reconhecidos com medalhas a nível nacional e internacional. Em comunicado, o Município convida todos os participantes a prolongarem a experiência e a brindar com os sabores do concelho. Para participar é necessário efectuar reserva prévia e pagamento de cada actividade, sendo que os visitantes se deslocam em viatura própria para cada produtor, recebendo informações detalhadas após confirmação da inscrição. Mais informações e reservas podem ser feitas através do Serviço Educativo e Cultural do Centro Cultural do Morgado, pelo telefone 263112502 ou pelo email servicoeducativo@cm-arruda.pt, bem como no site oficial do município.
