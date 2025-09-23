Arruda dos Vinhos convida a descobrir o seu património vínico com programa de brunch e provas

A iniciativa - de Outubro a Dezembro - é promovida pelo Município de Arruda dos Vinhos em parceria com os produtores locais.

Arruda dos Vinhos vai receber, entre Outubro e Dezembro, amantes do vinho e curiosos pela tradição vitivinícola local, com um programa especial de brunchs, almoços vínicos e visitas guiadas a adegas e vinhas do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Arruda dos Vinhos em parceria com os produtores locais.

O programa, denominado “Na Rota do Vinho”, decorre durante seis sábados ao longo destes três meses e oferece a oportunidade de conhecer seis produtores do concelho, explorando os seus vinhos, quintas e histórias. O calendário das visitas prevê, no dia 4 de Outubro, visita ao Condado Portucalense, seguido do Sopé do Monte (dia 18); Casa Remoinhal (1 de Novembro); Casal da Monteiro (15 Novembro); Quinta de São Sebastião (22 Novembro) e, por fim, a 18 de Dezembro, uma visita à Ponte da Pipa.