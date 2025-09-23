Ateneu Vilafranquense realiza quarta edição do “Músico por um dia”

Os visitantes poderão conhecer a dinâmica de uma banda filarmónica, descobrir a história da Banda do Ateneu, tirar fotografias originais com instrumentos musicais e participar em actividades que exploram a escrita e composição musical.

O Ateneu Artístico Vilafranquense prepara-se para abrir as suas portas à comunidade a 27 de Setembro, entre as 09h00 e as 13h00, para a 4ª edição da iniciativa “Músico por um Dia”, uma manhã repleta de música, diversão e experiências únicas para todas as idades. O evento convida os participantes a explorar o mundo da música de forma prática e interactiva. Durante a manhã, o Ateneu transforma-se num verdadeiro palco de experiências musicais, oferecendo actividades que vão desde a experimentação de diferentes instrumentos, passando por jogos e desafios de formação musical, até oficinas de composição e contacto directo com a Orquestra Juvenil.

A programação inclui, pelas 09h00 a abertura das actividades, seguida da actuação de um coro juvenil (11h00), uma aula experimental para pequenos músicos (crianças dos 3 aos cinco anos) e um concerto da orquestra juvenil pelas 12h30.

Os visitantes poderão também conhecer a dinâmica de uma banda filarmónica, descobrir a história da Banda do Ateneu, tirar fotografias originais com instrumentos musicais e participar em actividades que exploram a escrita e composição musical. Para os mais pequenos, a aula aberta “Pequenos Músicos” promete despertar a curiosidade musical e a criatividade. A entrada é livre e todas as actividades são abertas ao público, proporcionando uma oportunidade única de experienciar a música e conhecer de perto o trabalho do Ateneu Artístico Vilafranquense, independentemente da idade ou experiência prévia.