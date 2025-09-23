uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 23-09-2025 15:00

Candidaturas abertas para prémio de teatro Mário Rui Gonçalves em VFX

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
Câmara de Vila Franca de Xira tem abertas candidaturas para a edição deste ano do prémio que vale 2.500 euros a grupos de teatro da Área Metropolitana de Lisboa.

Encontram-se abertas até 30 de Setembro as candidaturas ao prémio de teatro Mário Rui Gonçalves, uma iniciativa instituída pela Câmara de Vila Franca de Xira que distingue o trabalho desenvolvido por grupos de teatro amadores com sede registada nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.
O prémio valoriza a criação teatral original, sendo o melhor espectáculo contemplado com 2.500 euros e um troféu. Para além da categoria principal o concurso irá também distinguir talentos individuais e colectivos em áreas específicas, através da atribuição de troféus para melhor Interpretação masculina e feminina; melhor encenação, cenografia, guarda-roupa, sonoplastia, luminotécnica e melhor texto original. Também haverá um prémio para a categoria interpares.
As candidaturas podem ser formalizadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição, a enviar por email para teatro@cm-vfxira.pt ou presencialmente em qualquer uma das Lojas do Munícipe. As produções inscritas serão avaliadas por um júri designado para o efeito, que terá a responsabilidade de atribuir as distinções. O prémio de teatro Mário Rui Gonçalves é uma iniciativa da Câmara de Vila Franca de Xira, criada em 2014, com o objectivo de reconhecer e incentivar o trabalho dos grupos de teatro amador da região, ao mesmo tempo que presta homenagem ao encenador e actor Mário Rui Gonçalves, cuja actividade artística teve um impacto significativo no concelho. O grande vencedor da edição do ano passado foi o espectáculo “Terror e Miséria”, apresentado pelo GAC – Grupo D’Artes e Comédias do Banco de Portugal. A peça, com encenação de Nuno Nunes e baseada na obra de Bertolt Brecht, retrata o quotidiano na Alemanha nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, explorando as tensões sociais e políticas da época.

