Cultura | 23-09-2025 18:00
Filarmónica Cartaxense prepara futuro com mais dinâmica e novos projectos
foto dr
A banda quer crescer, atrair mais jovens e ter mais protagonismo na vida cultural da cidade do Cartaxo.
A Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense (SFC) está a viver uma nova fase de crescimento, com a ambição de se modernizar e rejuvenescer. Actualmente o grupo reúne cerca de 20 músicos, alguns naturais do Cartaxo e outros vindos de colectividades vizinhas, que se juntam todas as segundas-feiras, às 21h30, para o ensaio semanal.
Tanto o maestro da banda, João Raquel, como a direcção da Sociedade Filarmónica Cartaxense, afirmam ter como prioridade aumentar o número de elementos e lançar novos projectos que devolvam maior protagonismo à banda na vida cultural da cidade. “Temos um grupo fantástico e quem se juntar a nós vai sentir que o tempo é bem investido”, afirma o maestro.
Paralelamente, está também em curso a reorganização da Academia de Música da Filarmónica Cartaxense, onde serão leccionadas aulas de iniciação e formação musical, bem como de vários instrumentos, desde flauta, clarinete e saxofone até trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba e percussão. As inscrições decorrem nas instalações da colectividade.
